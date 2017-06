Community Shield, Arsenal e Chelsea devolveranno intero incasso alle vittime dell’incendio della Grenfell Tower

Grande gesto di umanità proveniente dal calcio d’oltremanica. Arsenal e Chelsea hanno infatti confermato che l’intero incasso che verrà raccolto a Wembley il 6 agosto in occasione del match valevole per la Community Shield verrà devoluto in favore delle vittime del tragico incendio della Grenfell Tower, nefasto episodio che lo scorso 14 giugno ha messo in ginocchio la città londinese. La Federazione inglese si aspetta un incasso di circa un milione e mezzo di sterline e inoltre ha fatto sapere che ogni tifoso potrà devolvere altre 5 sterline al momento dell’acquisto dei biglietti. I sopravvissuti al terribile incendio e i famigliari delle vittime saranno invece invitati come ospiti dell’evento.