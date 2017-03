Dall’Inghilterra: Chelsea, Conte vuole la Champions subito. Chiesti 200 milioni per il mercato

Antonio Conte tira dritto per la sua strada e non bada alle voci che lo vorrebbero all’Inter, tanto che starebbe già pensando in grande per la prossima stagione (la sua seconda) a Stamford Bridge. Nel mezzo di una stagione scintillante, dove il suo Chelsea conduce la Premier League con grande merito, l’allenatore italiano vorrebbe già mettere le basi per il ritorno (ormai certo) in Champions League. Secondo quanto riportato dall’autorevole Times infatti, l’ex tecnico della Juventus avrebbe già contattato Roman Abramovich, proprietario del Chelsea, per chiedere un budget di oltre 200 milioni di euro da investire sul mercato estivo. L’obiettivo dell’ex Ct della Nazionale italiana sarebbe quello di rinforzare ogni reparto con acquisti di spessore, andando a pescare quanti più top player possibile così da raggiungere la vittoria nel massimo torneo europeo subito. L’era Conte è solo agli albori e il Chelsea è pronto a far tremare l’Europa…