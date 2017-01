Conte vuole Vidal al Chelsea. Dall’Inghilterra è pronta un’offerta da 66 milioni di euro

Il binomio Antonio Conte – Arturo Vidal sembra destinato a ricomporsi presto. Infatti l’ex tecnico della Juventus, secondo il “Daily Express”, sarebbe pronto a presentare un’offerta da 66 milioni di euro al Bayern Monaco per avere il poliedrico centrocampista cileno che rappresentò la sua fortuna nel triennio vincente a Torino. Il ventinovenne dal canto suo sarebbe disposto a raggiungere il tecnico leccese oltremanica, c’è però da convincere Ancelotti che in Vidal ha il faro della manovra bavarese e non sembra minimamente disposto a privarsene. Certo che difronte a un’offerta così…