Da agente di Icardi a presidente del Chiasso: il curioso caso di Ulisse Savini

Storia curiosa quella che arriva dalla Serie B elvetica e in particolare da Chiasso. Il club ticinese in serata ha ufficializzato la nomina del nuovo presidente del club: si tratta di Ulisse Savini che assume l’incarico al posto del dimissionario Antonio Cogliandro. A Chiasso l’anima italiana della società non rappresenta una novità. Nella dirigenza ci sono tre vecchie conoscenze del nostro calcio come Nicola Bignotti (ex Dg di Genoa e Pavia), Aldo Preite (ex Dt del Carpi) e Fabio Galante (ex difensore di Inter e Torino tra le altre). In città la nomina di Savini è stata accolta con sorpresa e curiosità: il 36enne procuratore sportivo italiano fa parte dell’agenzia Top Eleven Management, che rappresenta tra gli altri Mauro Icardi (Inter) e gli svizzeri Remo Freuler (Atalanta) e Arlind Ajeti (Torino). E ora si insedierà come apripista per l’ingresso di nuovi importanti investitori. Da agente a presidente: quando il passo è breve…

ni.sch.