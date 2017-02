Dagli Usa: Rooney partirà solo a fine stagione. Intanto in Uk Scholes lo spinge all’Everton e poi in MLS…

In Inghilterra sono convinti, questi saranno gli ultimi giorni di Wayne Rooney da capitano del Manchester United dal momento che prima della fine del mese deciderà di sposare il progetto cinese. Dello stesso avviso non sono però negli Stati Uniti dove “ESPN” afferma che il n.10 inglese lascerà Manchester solamente in estate. Una fonte vicina al club avrebbe infatti informato la testata americana della decisione di Rooney di non voler salutare a metà stagione il club del quale è diventato poco tempo fa il miglior marcatore della storia. Intanto in Inghilterra il “Sun” riporta le parole dell’amico ed ex compagno di avventure Paul Scholes, il quale interpellato sull’argomento avrebbe rivelato di vedere sul volto di Rooney il desiderio di partire (se non ora sicuramente a fine stagione) per trovare una squadra in cui giocare ogni settimana da protagonista. Scholes ha però voluto consigliare all’ex compagno di non accettare le avances cinesi e di unirsi per un paio d’anni a quell’Everton che lo ha lanciato in Premier League 15 anni fa, per poi volare oltreoceano e tentare un’avventura in MLS, sulle orme dei connazionali Beckham, Gerrard e Lampard.