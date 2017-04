Dal Belgio: Napoli, Tottenham su Mertens. Battaglia a due con lo United per il belga

Con 28 reti in 40 presenze, Dries Mertens sta disputando una grande stagione con il Napoli e molti top club europei starebbero ora osservando il giocatore con molta attenzione. Infatti l’attaccante belga, secondo i colleghi di dhnet.be, sarebbe seguito da Manchester United e Tottenham, con la compagine londinese che, data la sua matematica qualificazione alla Champions League, parrebbe in vantaggio sulla rivale. Dato l’interesse delle due squadre inglesi, il Napoli avrebbe già iniziato le trattative per il rinnovo del calciatore classe 1987, con la speranza di poterlo trattenere anche nelle stagioni a venire.