Dal Brasile: Coutinho ha comunicato la sua volontà a Klopp

Philippe Coutinho sembra destinato a cambiare casacca in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta il sito della ESPN brasiliana il talento del Liverpool avrebbe comunicato a Jurgen Klopp la sua volontà di essere ceduto al Barcellona. Sempre secondo ESPN la trattativa sarebbe condotta da Kia Joorabchian insieme ad un suo collaboratore parallelamente a quella che dovrebbe portare al Camp Nou il centrocampista Paulinho. Gli stessi intermediari starebbero chiedendo al Barcellona di elevare l’offerta, ferma a quella di 80 milioni già respinta dai “Reds” due settimane fa. Come al solito nelle trattative è iniziato il “gioco delle parti”, per sapere se sarà Coutinho l’erede designato di Neymar bisognerà aspettare ancora un pò.