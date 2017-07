Dal Brasile: Coutinho vuole solo il Barça. Incontro con Klopp per discutere della sua partenza…

Coutinho ha in mente solo il Barcellona. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano “GloboEsporte”, il Barça avrebbe messo sul piatto un’offerta da 70 milioni di euro più 10 di bonus e sarebbe ad un passo dal convincere il Liverpool a lasciar partire il proprio n.10, nonostante i Reds sognino di incassare 100 milioni da questa operazione. A facilitare la buona riuscita della trattativa potrebbe essere la volontà del giocatore che secondo quanto raccolto dal sito francese “RAC1”, avrebbe richiesto espressamente al club di essere ceduto. Coutinho e Klopp si sarebbero infatti ritrovati nei giorni scorsi per parlare del futuro dell’ex Inter, considerato in quel di Liverpool la stella di maggior valore, e in occasione di tale incontro il brasiliano avrebbe chiesto al tecnico tedesco di lasciarlo firmare con il Barcellona, permettendogli così di unirsi alla tanto ammirata MSN.