Dal Brasile: il 17enne Augusto Galvan è il nuovo colpo in casa Real Madrid

Augusto Galvan è un nuovo giocatore del Real Madrid. A riportare la notizia è il media brasiliano “Globo Esporte” secondo il quale i Blancos avrebbero chiuso nelle ultime ore l’acquisizione della mezza punta in forza al San Paolo. Galvan è un ragazzo di 17 anni che diventerà maggiorenne il prossimo 25 marzo e che si unirà al Real solamente a fine stagione. 1 milione di euro per il cartellino più 2 di bonus. Questo il costo complessivo dell’operazione che porterà il giovane Galvan a indossare la camiseta blanca. Inizialmente il brasiliano verrà aggregato alla squadra giovanile del Real Castilla per permettergli un graduale inserimento nella prima squadra.