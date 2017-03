Mourinho e le Nazionali: “Allenare la Seleçao? Sarebbe eccitante ma dopo lo United voglio stare tranquillo…”

“Allenare la Nazionale brasiliana? Sarebbe eccitante anche se molto difficile”. Queste le parole pronunciate da Jose Mourinho nel corso di un’intervista rilasciata a “Espn Brazil”. Il tecnico portoghese, interrogato su come valuterebbe un suo ruolo da Ct della Seleçao, ha spiegato di come questa ipotesi sarebbe molto “eccitante” ma di come, quando la sua avventura con il Manchester United sarà terminata, la sua volontà sarebbe quella di trovare un “lavoro più semplice”. Lo Special One ha poi aggiunto che il ruolo di allenatore in Brasile sarebbe molto complicato per via della grande passione che la gente ha nei confronti di questo gioco: “Penso dia una Nazione difficile nella quale lavorare. In ogni brasiliano c’è un coach, in ogni giornalista c’è un allenatore che si crede migliore dell’allenatore stesso della Nazionale”.