Dal Brasile, Podolski apre a un futuro al Flamengo: “Sarebbe un sogno”

Lucas Podolski al Flamengo? Il tedesco lancia la propria candidatura. Nel corso di un’intervista per “GloboEsporte”, l’attaccante ex Inter ha infatti aperto la porta a un trasferimento in Brasile, dove suo sogno sarebbe quello di vestire la maglia rossonera: «Sono stato in Brasile per il Mondiale e mi è piaciuto molto. Non so cosa accadrà quando lascerò il Giappone: mi piacerebbe continuare a giocare dopo i miei due anni di contratto in Giappone, vedremo cosa può succedere. Tutti sanno che amo il Brasile ed il Flamengo». Attualmente Podolski è un tesserato del Vissel Kobe, ottavo in classifica nel campionato giapponese.