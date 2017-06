Dal Giappone: il Tokyo Verdy chiama Totti. Il Pupone però chiede troppo…

Chiamata dal Giappone per Francesco Totti. Secondo quanto riportato dal portale nipponico “Nikkansports.com”, il presidente del Tokyo Verdy, Hanyu Hideaki, avrebbe contattato nelle ultime ore l’ex capitano giallorosso per convincerlo a un trasferimento in Oriente. “Siamo interessati, lo abbiamo contattato, ma non ci sono stati progressi: chiede un contratto da 3 milioni di euro. Averlo qui sarebbe un sogno“. Queste le parole pronunciate da Hideaki.