Dal Livorno alla Nazionale Under 21 Canadese: la nuova avventura di Javier Livia

Dal Livorno alla Nazionale Under 21 del Canada il passo è stato breve per il preparatore atletico Javier Livia che oggi è entrato a far parte dello staff del nuovo commissario tecnico Octavio Zambrano. Dieci anni in Amaranto dal 2006 al 2016 in cui l’ex preparatore della nazionale peruviana ha messo a disposizione le sue competenze del club del presidente Spinelli. Allievi Nazionali, Primavera e quattro anni in Prima Squadra: “Livorno rimarrà sempre nel mio cuore. Devo ringraziare il direttore sportivo Signorelli che mi portò nel club e sempre dato fiducia. In questi anni ho lavorato con tanti allenatori importanti: ricordo con affetto Mimmo Di Carlo e Franco Colomba. Il giocatore che mi ha impressionato di più? Dico Francesco Bardi. L’ho avuto dagli Allievi sino alla Serie B e ha mezzi tecnico e fisici incredibili. Può fare una grande carriera in un top club come l’Inter”. Il lavoro di Livia non è passato inosservato e dopo l’addio in estate al Livorno è arrivata la chiamata della nazionale canadese. Primo appuntamento il 22 marzo contro i pari età della Scozia.