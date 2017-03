Dal Portogallo: anche Ranieri in corsa per la panchina dell’Algeria

Ranieri Ct dell’Algeria? Perché no. Dopo il clamoroso licenziamento avvenuto in quel di Leicester e i tanti rumors di mercato che si sono susseguiti, una nuova indiscrezione proveniente dal Portogallo avvicina Claudio Ranieri alla panchina della Nazionale algerina. Come riportato da “A’Bola”, l’ex manager delle Foxes sarebbe finito sulla lista dei papabili nuovi allenatori per la selezione algerina, lista che oltre a quello di Ranieri comprende altri quattro nomi. Si parla infatti anche di Juan Carlos Garrido (ex Al-Ahly), Djamel Belmandi (Lekhwiya), Juande Ramos (ex Malaga) e René Girard (ex Nantes). I profili di tutti e cinque i candidati verranno valutati dal presidente della Federazione algerina, Kheiredine Zetchi, il quale entro due settimane ha intenzione di scegliere il nuovo commissario tecnico.