Dal Portogallo: attenta Lazio, Gelson Martins nel mirino dell’Atletico

Secondo quanto riferito dal “Correio da Manha” l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Gelson Martins. Il giocatore era finito anche in orbita Lazio, ma i colchoneros sembrerebbero intenzionati a muovere passi concreti per l’ex stella dello Sporting Lisbona. Il profilo sarebbe molto gradito dallo staff tecnico del “Cholo” Simeone e sempre stando alle indiscrezioni portoghesi ci sarebbe stata una riunione tra l’entourage dell’attaccante e il congiunto rojiblanco. Concorrenza in vista per la Lazio, che aveva annotato sul suo taccuino l’ormai svincolato esterno offensivo lusitano.