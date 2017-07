Dal Portogallo: Mourinho apre al ritorno di Ibra

Josè Mourinho riapre le porte del Manchester United a Ibrahimovic e chiarisce anche i motivi della rottura e del mancato rinnovo contrattuale. Abola riporta le sue parole: “abbiamo speso molti soldi per un attaccante, con questo mercato abbiamo dovuto muoverci subito per prendere una punta. Non avremmo potuto giocare i primi sei mesi della stagione senza un buon attaccante”. Dunque i motivi sono da ricercare nell’impossibilità di capire gli effettivi tempi di recupero dello svedese, tuttavia il fatto che Mourinho abbia fatto riferimento ai primi sei mesi della stagione, lascia uno spiraglio aperto per il mercato invernale. L’avventura inglese di Ibrahimovic potrebbe non essere ancora conclusa.