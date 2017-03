Dalla Spagna: Isco, nuovo assalto della Juve. Concorrenza Premier

Il portale iberico Ok Diario ne è certo: Isco dirà addio al Real Madrid in estate. La corsa al trequartista spagnolo sarebbe partita con un duello sull’asse Italia-Inghilterra. In Serie A la Juve potrebbe tentare un nuovo assalto dopo quelli falliti nelle scorse sessioni di mercato, col Milan alla finestra (ma solo in caso di cosina coi cinesi). In Premier le insieme, però, non mancano, a partire dai due club di Manchester, Arsenal e Tottenham. Isco vuole lasciare Madrid, ma i bianconeri dovranno vincere una difficile corsa a ostacoli.