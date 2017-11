Secondo il Guizhou City News, il futuro dell’ex rossonero Ricardo Kakà potrebbe essere in Cina: il brasiliano, che ha recentemente detto addio agli Orlando City, sarebbe infatti in trattativa con il club cinese del Guizhou Hengfeng Zhicheng. In tal caso sfumerebbe la possibilità di un suo ingresso, almeno immediato, nei quadri dirigenziali del Milan.