Dalla Cina: pres. Tianjin conferma interesse per Benzema, Diego Costa e Falcao. “Nuove regole di mercato? Non aiutano”

“Siamo alla ricerca di un attaccante e abbiamo formulato un’offerta a Benzema ma con queste nuove regole di mercato è tutto inutile”. Queste le parole rilasciate da Shu Yuhui, presidente del Tianjin Quanjian, a “Tianjin Tv” e riportate da “AS”. “Avevamo raggiunto un accordo con Falcao e Raul Jimenez ma poi sono arrivate le nuove norme di mercato e abbiamo dovuto cambiare piani” ha aggiunto Shu Yuhui. “Le nuove norme prevedono una presenza in rosa di solamente tre stranieri e ciò complica di non poco la possibilità di muoversi sul mercato. Confermo l’interessamento per Diego Costa e vi rivelo che stiamo trattando anche con Cavani. Spero che i migliori giocatori possano venire in Cina”. Nessuna parola sul viola Nicola Kalinic, giocatore che molto piace a Cannavaro e che il club continua a trattare (siamo alla stretta finale). Il presidente del Tianjin rivela dunque la propria volontà di strappare ai top club europei le migliori stelle dei nostri campionati, augurandosi un ennesimo cambio delle leggi di mercato, questa volta in suo aiuto però…