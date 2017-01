Dalla Francia: Ancelotti ha in mente solo Verratti: il PSG vuole 80 milioni di euro. Guai per l’Inter

Marco Verratti è nella mente di Carletto Ancelotti. Il folletto di Caramanico è il sogno di mercato dell’allenatore del Bayern, che in passato lo aveva allenato al PSG. Ancelotti aveva provato a portare con sè il centrocampista ex-Pescara già ai tempi del Real Madrid, senza riuscirci, ed ora sarebbe in pressing sul giocatore del Paris per convincerlo a trasferirsi in Baviera. Tuttavia i parigini non fanno sconti: la richiesta ufficiale è di 80 milioni di euro. Una quantità di soldi notevole che renderebbe il nazionale italiano l’acquisto più costoso della storia del Club. E così si complica anche la corsa dell’Inter al giocatore, dato che Suning lo ha individuato come innesto ideale per la prossima stagione.