Dalla Francia, ciao Roma: Depay e Sanson verso Lione e Marsiglia

Sembrano essere sfumati altri due obbiettivi del mercato giallorosso. “L’Equipe” riporta infatti i vicini trasferimenti di Memphis Depay e di Morgan Sanson. L’esterno olandese è fortemente voluto dal Lione, che avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per convincere il Manchester United. I Red Devils vorrebbe di più, tuttavia la trattativa sembrerebbe già incanalata verso una buona riuscita. Dall’altra parte il centrocampista del Montpellier sembra essersi riavvicinato prepotentemente all’OM di Rudi Garcia. L’ex-allenatore della Roma starebbe spingendo per avere al più presto il calciatore. La richiesta del vulcanico presidente del Montpellier, Louis Nicollin, è di 15 milioni di euro, i marsigliesi si sarebbero avvicinati notevolmente con un’offerta di 11,7 milioni di euro, con bonus compresi. La forbice si sta riducendo e le possibilità di vedere il francese in maglia del Marsiglia diventano sempre più alta.