Dalla Francia: dirigenti OM a Londra per Payet. Oggi l’incontro decisivo con il West Ham?

In rottura totale con il West Ham e con la volontà di tornare in presto in patria. Questa la situazione che sta vivendo Dimitri Payet in quel di Londra, dove oggi sono attese le massime cariche del Marsiglia. Come riportato dall'”Equipe”, in giornata nella capitale inglese dovrebbero arrivare il presidente dell’OM Jacques-Henri Eyraud e il direttore sportivo Andoni Zubizarreta per parlare ovviamente del francese. Secondo il quotidiano d’oltralpe, il club avrebbe già ottenuto un preaccordo con il giocatore ed ora quindi non rimane che convincere il West Ham. La prima offerta di 22 milioni più 3 di bonus è stata rispedita al mittente dagli Hammers, i quali sono intenzionati ad ottenere il massimo dalla cessione di Payet. Mentre le parti discutono per raggiungere un accordo, la tifoseria del West Ham ha già scaricato il giocatore, come mostra un video postato sul web nel quale si vedono diversi supporters degli Hammers usare la maglia del francese come zerbino sul quale pulirsi le scarpe. La partenza di Payet sembra dunque solamente questione di giorni…