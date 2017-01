Dalla Francia: “El Tigre” Falcao pronto ad invadere la Grande Muraglia: offerta faraonica del Tianjin Quanjian di Cannavaro

Che in Cina facciano sul serio, è poco ma sicuro. È di oggi l’indiscrezione de “L’Equipe” che rivela il nuovo tentativo del Tianjin Quanjian per Radamel Falcao, centravanti del Monaco. La squadra di Cannavaro aveva già provato qualche settimana fa ad approcciare con i monegaschi, offrendo 50 milioni di euro per il colombiano, cifra rispedita al mittente, e ora avrebbe aumentato l’offerta a 60 milioni di euro. Cifre mostruose, che potrebbero far vacillare definitivamente i francesi.