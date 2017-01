Dalla Francia: Eto’o verso il Lille

Samuel Eto’o potrebbe approdare al Lille. Secondo i colleghi di France Football, il club francese avrebbe avviato i contatti per portare il camerunense in Ligue 1 al fine di risalire la china in classifica e centrare un posto in Europa. In attesa di un eventuale arrivo di Bielsa sulla panchina, i Mastini iniziano a muoversi sul mercato, puntando un bomber di razza come l’ex Inter e Barcellona, che anche in Turchia ha collezionato numeri importanti: 25 gol in 44 apparizioni con l’Antalyaspor Kulübü. Se la trattativa dovesse giungere a termine, il campionato francese sarebbe la quinta massima competizione diversa alla quale prenderebbe parte dopo la Liga spagnola, la Serie A, la Premier League inglese, la Prem’er-Liga russa e la Super Lig turca.