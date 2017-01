Dalla Francia: il Celtic rifiuta l’offerta del West Ham per Dembele. No a 30 milioni di euro

Ceduto prematuramente dal Paris Saint-Germain ai Celtic di Glasgow, Moussa Dembele sta infilando una prestazione positiva dietro l’altra, attirando gli sguardi dei top club europei. I colleghi di France Football sostengono che i Celti avrebbero già rifiutato un’offerta di 30 milioni di euro per il loro gioiello da parte del West Ham di Bilic. Gli Hammers, prossimi a rimaner orfani di Zaza e, probabilmente, anche di Calleri, sarebbero alla ricerca di un attaccante che garantisca gol (il francese ne ha fatti 7 in 12 presenze quest’anno). In Scozia però sanno proteggere il proprio tesoro e per lasciarlo partire vorrebbero una cifra vicina ai 47 milioni. Intanto a Manchester Red Devils e Citizens monitorano la situazione…