Dalla Francia: il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, apre alla partenza di Tolisso e Lacazette

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti in chiave mercando, aprendo a una possibile partenza delle sue stelle nella prossima finestra di mercato: “La scorsa estate non abbiamo ceduto giocatori importanti, pur avendo un’offerta per Tolisso e altri, perché non pensavamo fosse il momento giusto per apportare cambiamenti importanti. Quest’anno il discorso è diverso, faremo un punto della situazione e credo che ci saranno cessioni molto significative entro il 30 giugno”. Porte aperte dunque alla partenza di Tolisso e Lacazette, considerate le due stelle del club e corteggiate da diversi top club europei (in particolare Tolisso che rimane un obiettivo della Juve).