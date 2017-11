Dalla Francia: il PSG pensa a Conte per il dopo Emery

Una campagna acquisti faraonica non è bastata a cancellare i problemi in casa PSG, in particolare non sembra idilliaco il rapporto tra Emery ed i calciatori. L’allenatore basco tuttavia, avrebbe ricevuto -secondo Le Parisien- il mandato di arrivare almeno in semifinale di Champions League, in caso di mancato raggiungimento di questo obiettivo, sempre secondo il giornale francese, la dirigenza starebbe pensando all’attuale tecnico del Chelsea Antonio Conte per sostituirlo. Il club parigino però nega tutto, la ricerca dell’allenatore non è una priorità, ma in estate qualcosa potrebbe cambiare.