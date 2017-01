Dalla Francia: il PSG punta Batshuayi

Nuova indiscrezione di mercato per il PSG di Unai Emery. Secondo i colleghi dell’Equipe il club parigino vorrebbe ingaggiare Michy Batshuayi, attaccante belga del Chelsea. Il giovane, arrivato a Londra durante la sessione di mercato estiva scorsa, non ha trovato molto spazio con Conte anche grazie alla strepitosa forma di Diego Costa, e dopo voci riguardo un suo clamoroso ritorno all’Olympique Marsiglia, ora sembrerebbe essere in orbita Paris Saint-Germain.