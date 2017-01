Dalla Francia, il PSG punta Ricardo Rodriguez: l’Inter a bocca asciutta?

Dopo le voci ripetute nelle scorse settimane sul forte interessamento dell’Inter per Ricardo Rodriguez, ecco l’indiscrezione di “France Football” che gela l’entusiasmo nerazzurro. Il direttore sportivo del PSG Patrick Kluivert avrebbe avviato i contatti con i “Lupi verdi”, dopo l’acquisto di Julian Draxler a gennaio, per comprare l’esterno svizzero in vista della prossima stagione. La valutazione del ventiquattrenne è di 25 milioni di euro.