Dalla Francia: Il PSG vorrebbe Llorente come vice Cavani

Stando a quanto riportato dall’ “Equipe”, il Paris Saint-Germain vorrebbe acquisire l’ex Juventus Fernando Llorente nelle prossime settimane. Il trentunenne centravanti sarebbe stato eletto come degno vice Cavani da poter utilizzare sia in Ligue1 che in Champions League. Lo spagnolo lascerebbe così lo Swansea che attualmente, dopo l’esonero di Guidolin, occupa il penultimo posto in Premier League.