Dalla Francia: Lazio, idea Lafont per la porta. Sul 18enne anche Arsenal e Watford

Anche la Lazio si iscrive alla corsa per arrivare al portiere 18enne del Tolosa Alban Lafont. Come rivelato da “TalkSport” il n.1 natio del Burkina Faso è considerato uno dei migliori prospetti in Francia e, grazie alle ottime prestazioni messe in campo in questa stagione, è già riuscito ad attirare su di sé anche le attenzioni di Watford e Arsenal. Concorrenza importante dunque per i biancocelesti che vorrebbero fare del giocatore il vice Marchetti già in estate.