Dalla Francia: occhi della Ligue 1 su Okaka

La seconda vita inglese di Stefano Okaka sembra sempre più vicina ai titoli di coda. Dopo una prima esperienza al Fulham nell’ormai lontano 2010, l’ex attaccante di Sampdoria e Roma nel 2016 è stato acquistato dal Watford della famiglia Pozzo per affiancare il capitano Troy Deeney con l’obiettivo di rilanciare l’attacco degli Hornets. I 5 gol messi a segno in 19 presenze dal suo arrivo a Vicarage Road non hanno però convinto l’attuale tecnico del Watford Marco Silva a credere in lui, tanto che Okaka negli ultimi mesi è finito sempre più ai margini del progetto del tecnico portoghese, finendo di fatto fuori rosa. Ecco allora che secondo quanto riportato da “France Football” alcuni club di Ligue 1 (la rivista non ha reso noto nessun nome) avrebbero messo gli occhi sulla punta italiana, desiderosi di prelevarlo in prestito dal Watford già a gennaio.