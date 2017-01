Dalla Francia: Payet, Casillas e Mandanda per un grande OM!

Iker Casillas, storico portiere del Real Madrid, attualmente gioca nel Porto da un anno e mezzo con un contratto in scadenza nel 2017 e che non sembra essere in procinto di essere rinnovato. Pertanto Rudi Garcia, in collaborazione con Andoni Zubizarreta, vorrebbe portare all’Olympique Marsiglia il trentacinquenne spagnolo. “Casillas gode ancora di ottima forma fisica” – ha commentato Vincent Chaudel – “Non esistono molti portieri in grado di giocare così bene come Iker, quindi sostengo il suo trasferimento al Marsiglia”. L’estremo difensore del Porto si unisce alla lista degli obbiettivi francesi composta da Payet (West Ham) e Mandanda (Crystal Palace) che potrebbero fare volentieri ritorno in Costa Azzurra per riportare in alto l’OM.