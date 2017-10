Dalla Francia: Psg, nuovo sgarbo al Barça? Coutinho nel mirino…

Philippe Coutinho al Psg? Difficile ma possibile. Secondo quanto riportato da “Telefoot”, negli scorsi giorni Kia Joorabchian, procuratore di Coutinho, e Angelo Henrique, ds del Psg, si sarebbero incontrati in quel di Londra per parlare di un possibile approdo a Parigi del brasiliano in estate. Secondo quanto raccontato dai francesi, il Psg sarebbe infatti molto interessato all’acquisto della stella del Liverpool, pronto ad affiancarlo al già straordinario trio delle meraviglie formato da Neymar-Cavani-Mbappe. In una formazione di così grande talento, l’ex Inter andrebbe a posizionarsi a centrocampo, con la possibilità di essere avanzato in attacco nel caso in cui un membro del tridente dovesse essere indisponibile. Da tempo promesso sposo al Barcellona, Coutinho ha espresso più volte in passato il proprio desiderio di giocare in maglia blaugrana e ciò potrebbe complicare non poco i piani di mercato del Psg. Nonostante ciò, il club capitolino sembra deciso a dar battaglia al Barça fino in fondo per provare a strappare Coutinho al Liverpool prima dei catalani, “scippando” di fatto a Messi & Co quello che a Barcellona è visto come il vero sostituto di Neymar.