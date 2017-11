Dalla Francia: Psg, quanti nomi per il dopo Emery! Anche Ancelotti e Conte in lizza…

Nonostante il grande avvio di stagione del Psg, la panchina di Unai Emery inizia a traballare. L’ex tecnico del Siviglia non sembra aver convinto la dirigenza parigina delle sue qualità di allenatore e con un Psg che sogna in grande a rimetterci presto potrebbe essere proprio l’allenatore spagnolo. Secondo quanto riportato dal portale Parisunited.net, il ds dei parigini Antero Henrique avrebbe già preparato una lista contenente i nomi dei papabili successori alla panchina di Emery, con Mauricio Pochettino considerato al momento il primo della lista. Oltre al manager del Tottenham, in casa Psg piacciono molto anche i profili dei portoghesi Mourinho e Villas Boas, connazionali dello stesso Henrique, oltre che quelli degli italianissimi Antonio Conte (in rotta con il Chelsea) e Carlo Ancelotti, vecchia conoscenza dei parigini e attualmente svincolato.