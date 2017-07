Dalla Francia: Raiola è già al lavoro per il rinnovo di Verratti al Psg

Fuori Donato Di Campli, dentro Mino Raiola. A dare l’annuncio del cambio di procuratore è stato lo stesso Marco Verratti attraverso il proprio profilo Instagram. La notizia in Spagna è stata subito accolta da molti come la conferma di una prossima partenza del giocatore italiano, destinazione Barcellona (vista la grande propensione di Raiola di spostare i propri assistiti da un club all’altro), ma a pensarla diversamente è il quotidiano francese “L’Equipe”. Secondo i transalpini infatti il procuratore italo-olandese si sarebbe già messo al lavoro per trovare un’intesa con il PSG e fissare un prezzo per il rinnovo di Verratti col club capitolino.