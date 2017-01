Dalla Francia, salta Belfodil all’Everton: l’ex-Parma e Inter resta allo Standard Liegi

Marcia indietro di Ronald Koeman per quanto riguarda Ishak Belfodil. L’allenatore dell’Everton era sul punto di chiudere la trattativa che avrebbe portato l’algerino in Inghilterra, ma secondo “France Football” si sarebbe tirato indietro all’ultimo. L’attaccante, ex-Parma e Inter, è reduce da sei mesi super allo Standard Liegi, che lo ha rilanciato: ha infatti segnato 10 gol in 21 presenze.