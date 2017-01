Dalla Francia: Salta il Las Palmas, Jesé resterà al PSG?

“Partiam, partiam…”e poi? Una vera e propria telenovela quella che riguarda Jesé Rodriguez. Il ventitreenne esterno d’attacco del PSG sembrava essere in rotta con i francesi e pertanto prossimo al trasferimento. Acquistato ad agosto dal Real Madrid per 25 milioni di euro ha finora avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra alla corte di Emery, pertanto è stato messo sul mercato per trovare maggiore spazio in altri lidi. Roma e Milan hanno cercato di acquisire le prestazioni del giovane talento spagnolo senza però riuscirci. Nelle ultime settimane il suo futuro doveva essere al Las Palmas, squadra del cuore di Jesé nato sull’isola di Gran Canaria, che aveva fatto di tutto per averlo in prestito con diritto di riscatto. “Le Parisien” ha però annunciato quest’oggi che il club iberico non potrà pagare il lauto ingaggio del calciatore e pertanto la trattativa è saltata, costringendo quindi Jesé a restare al momento al Parco dei Principi in attesa di nuove convincenti offerte.