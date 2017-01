Dalla Francia sono sicuri: 30 milioni dall’OM per convincere il West Ham a cedere Payet

Dimitri Payet è ormai ai margini del West Ham dove, dopo aver più volte ribadito la sua estrema volontà di andarsene, è ormai un reietto senza possibilità di recupero. L’Olympique Marsiglia, da tempo, sarebbe molto interessato a riacquistare il suo ex fantasista per tentare di risalire la china in classifica. Rudi Garcia infatti, secondo “L’Equipe”, avrebbe presentato un’offerta da 30 milioni di euro agli inglesi per convincerli a lasciar partire il ventinovenne transalpino. Nelle prossime ore ci saranno sviluppi decisivi per l’esito di questa telenovela.