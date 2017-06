Dalla Francia: vendere Verratti per arrivare a Donnarumma. Ecco il piano del Psg

Per un italiano che parte, uno che arriva. Secondo quanto raccontato nell’edizione odierna de “Le Parisien”, il PSG avrebbe messo nel mirino quattro giocatori da regalare a Emery come rinforzi per la prossima stagione e tra loro a spiccare sarebbe il nome di Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero il cui futuro rimane più incerto che mai. Oltre a Donnarumma, i capitolini avrebbero intenzione di portare in Francia anche il centrocampista del Borussia Dortmund Raphael Guerreiro e di convincere i monegaschi Mbappe e Fabinho a lasciare Monte Carlo per provare l’avventura parigina. Il costo totale delle quattro operazioni si aggirerebbe intorno ai 230 milioni di euro, cifra importante anche per un top club multimilionario come quello francese. Ecco allora che il Psg potrebbe decidere di fare cassa con la cessione di Marco Verratti, la cui partenza, direzione Barcellona, porterebbe nelle tasche di Nasser Al- Khelaifi 100 milioni di euro.