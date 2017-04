Dalla Germania: Ancelotti chiama Sirigu al Bayern, addio a Neuer?

Secondo la prestigiosa rivista “Kicker”, il trentenne portiere di proprietà del PSG attualmente in prestito all’Osasuna, è nella lista dei desideri del suo ex allenatore Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, che ha lavorato con il trentenne sardo nel 2012-2013 proprio al Parco dei Principi, avrebbe intenzione di rilanciare la carriera di Sirigu che, negli ultimi anni dopo l’esclusione dai titolari della compagine parigina, sta vivendo un periodo molto difficile fatto di continui prestiti che ne hanno compromesso anche l’utilizzo in Nazionale. Ancelotti vorrebbe acquisire a giugno il cartellino dell’estremo difensore cresciuto nelle giovanili del Palermo non per rimpiazzare il titolarissimo Neuer, ma bensì per avere un secondo portiere di grande livello e magari, perchè no, alternarlo al Campione del Mondo tedesco.