Dalla Germania: Bayern-Gomez, a volte ritornano. Ancelotti sull’attaccante tedesco

Con 15 gol in 31 presenze, Mario Gomez, calciatore attualmente in forza al Wolfsburg, sta vivendo un ottimo periodo di forma e le sue prestazioni sul campo parrebbero non essere passate inosservate. Infatti, secondo i colleghi di Sport 1, il trentunenne tedesco parrebbe essere seguito con molta attenzione dal Bayern Monaco, squadra in cui l’attaccante ha già collezionato più di 100 gol in quattro stagioni (2009-2013). Carlo Ancelotti, attuale tecnico della compagine teutonica, avrebbe richiesto il giocatore per farne il vice di Lewandowski, posizione che però l’ex Fiorentina potrebbe non accettare data la titolarità con la sua nuova squadra.