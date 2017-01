Dalla Germania, ds Amburgo: “Halilovic partirà”. L’ex nuovo Messi scaricato di nuovo

Per Halilovic è già tempo di lasciare la Germania. A dirlo è il nuovo direttore sportivo dell’Amburgo che dalle colonne della “Bild” spiega come il giovane croato non stia trovando spazio in Bundesliga e di come abbia chiesto al club di cederlo nelle prossime finestre di mercato. Cresciuto nella Dinamo Zagabria e portato nel grande calcio dal Barcellona, Halilovic è giunto in Germania in estate alla ricerca della continuità di rendimento, continuità che non è però mai riuscito a trovare. Nuova brutta esperienza dunque per l’ex nuovo Messi, il quale dopo la non esaltante esperienza Blaugrana e la recente delusione tedesca si vedrà costretto a cercare una nuova maglia. Il tempo è dalla sua parte (è un classe ’96) ma per mantenere le aspettative d’ora in poi è vietato sbagliare.