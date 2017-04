Dalla Germania: Klopp cuore Liverpool, potrebbe essere il suo ultimo club…

Con il Mainz si è fatto conoscere al calcio tedesco, con il Dortmund ha conquistato una dimensione europea e con il Liverpool è alla ricerca della propria definitiva consacrazione. Jurgen Klopp è ormai considerato uno dei migliori tecnici in circolazione ma quello ad Anfield potrebbe essere stato l’ultimo trasferimento della sua carriera. Come riportato dallo stesso manager tedesco ai microfoni di “Sport1”, il Liverpool molto probabilmente sarà infatti il suo ultimo club: “Quando la mia carriera sarà terminata non avrò certo allenato dieci club diversi. Anzi, ci sono ottime probabilità che avrò allenato solamente tre club. Devo ammettere che è davvero improbabile che diventi improvvisamente un allenatore che cambia squadra ogni anno. Preferisco i progetti a lungo termine”. Con queste parole Klopp ha voluto rendere nota la propria volontà di proseguire a lungo la propria avventura sulla panchina Reds, convinto del fatto che la propria carriera possa esaurirsi con il ruolo di manager del club inglese più titolato in Europa. Otto stagioni al Mainz, sette al Dortmund e per ora due al Liverpool. Queste le tappe del tecnico tedesco più amato d’Inghilterra. Che siano davvero quelle definitive?