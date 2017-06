Dalla Germania: Milan, Aubameyang sta per firmare con il Tianjin. Offerta folle dei cinesi…

Pierre-Emerick Aubameyang sta per sbarcare in Chinese Super League. La clamorosa indiscrezione di mercato è stata rilasciata dalla “Bild”, secondo cui l’attaccante gabonese sarebbe ad un passo dall’approdo al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. 80 i milioni offerti dalla squadra cinese al Borussia Dortmund per battere la concorrenza di Psg, Milan e Liverpool (alcune delle squadre più fortemente accostate al giocatore, ndr). 80 milioni di validissimi motivi che sembrerebbero aver convinto anche il neo tecnico dei tedeschi Bosz a lasciar partire il capocannoniere dell’ultima Bundesliga. Monstre anche la cifra offerta al giocatore, il quale andrà a guadagnare 30 milioni di euro stagionali. A rendere ancora più folle questa trattativa è la nuova tassazione del 100% sui movimenti in entrata (di un’entità superiore ai 6 milioni, ndr) imposta dalla Chinese Football Association a partire da questa sessione di calciomercato. L’acquisto di Aubameyang costerà dunque al Tianjin la bellezza di 160 milioni di euro, 80 dei quali finiranno nelle casse del Borussia, con i restanti 80 che migreranno invece nelle tasche della Federazione cinese. Secondo il quotidiano tedesco l’operazione potrebbe già essere ufficializzata nelle prossime ore, mettendo così la parola fine (almeno per il momento) sul sogno rossonero di poter riportare Pierre-Emerick Aubameyang a Milano.