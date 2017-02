Arturo Vidal allontana il Chelsea: “Con Conte 4 anni fantastici ma ora non voglio lasciare il Bayern”

“Grazie di tutto ma non torneremo insieme”. Arturo Vidal allontana il Chelsea di Antonio Conte, ringraziando il tecnico italiano per gli splendidi momenti trascorsi insieme ma ribadendo che il suo futuro si chiama Bayern. Intervistato dalla Bild, il cileno ha speso belle parole per l’attuale manager dei Blues, con il quale ha condiviso quattro anni di grandi successi alla Juventus, ma ha deciso di allontanare le voci di mercato che lo vorrebbero proprio alla corte di Conte in quel di Londra. “Non ho alcun motivo per lasciare il Bayern Monaco”. Questo quanto dichiarato da Vidal, il quale solamente due anni fa ha salutato Torino per unirsi ai bavaresi e lanciare l’assalto alla tanto sognata Champions League.