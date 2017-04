Dalla Germania: Walker-Sanchez, Bayern Monaco alla ricerca del ‘doppio colpo’

Il Bayern Monaco starebbe già guardando con decisione al proprio futuro e, in vista della prossima stagione, starebbe già pianificando i prossimi colpi di mercato. Alexis Sanchez e Kyle Walker, rispettivamente in forza ad Arsenal e Tottenham, parrebbero essere gli obiettivi principali dei bavaresi e, secondo i colleghi di Kicker, la squadra tedesca sembrerebbe essere pronta a spendere più di 80 milioni per i due giocatori.