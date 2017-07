Dalla Spagna: al Real da un giorno, Ceballos vale già 500 mln. Clamorosa clausola anti-Barça

Al centro di un clasico di mercato tra Barcellona e Real Madrid, alla fine Dani Ceballos ha deciso di salutare il Betis Siviglia per unirsi ai Blancos, andando così a rafforzare uno straordinario centrocampo formato già da campioni del calibro di Kroos, Modric e Casemiro. Nominato “Miglior giocatore” dell’Europeo U21, Ceballos è stato identificato da Florentino Perez come il giocatore attorno al quale costruire il Real del futuro, motivo per cui i Blancos hanno deciso di blindare lo spagnolo con una clausola monstre. Secondo quanto raccontato da “As”, la Casa Blanca avrebbe infatti posto nel contratto di Ceballos una clausola da 500 milioni (si avete capito bene!), per scoraggiare qualsiasi club voglioso di strappare il talentuoso 20enne al Real. Questa cifra folle, è stata subito identificata in Spagna come l’ennesima clausola anti-Barça voluta dal Real.