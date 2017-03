Dalla Spagna: Ancelotti vuole James Rodriguez

Considerato in uscita dal Real Madrid, James Rodriguez è stato al centro di numerose voci di mercato. I top club europei sarebbero sulle sue tracce: dalla Serie A, alla Ligue 1, passando dalla Premier. E ora spunta anche la Bundesliga. Secondo quanto riportato da Marca, Carlo Ancelotti vorrebbe portarlo al Bayern Monaco durante la prossima sessione di mercato estiva. Una destinazione che parrebbe gradita al giocatore, che riabbraccerebbe il tecnico col quale ha vinto la sua prima Champions League da Merengue, e che maggiormente ha creduto in lui. Sotto la guida dell’allenatore italiano James ha giocato la sua migliore stagione in carriera, impreziosita da 17 gol e 18 assist in 46 partite ufficiali. Operazione che potrebbe andare in porto molto presto, visti buoni rapporti tra i due club.