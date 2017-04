Dalla Spagna: anche il Barça vuole Griezmann. Messi lo considera il suo erede

Antoine Griezmann sarà con molta probabilità uno degli obiettivi più richiesti nella prossima sessione di mercato, con molti top club europei che stanno già monitorando attentamente le prestazioni del giocatore. Infatti ‘le petit diable’ è seguito con molta attenzione da Real Madrid, Manchester United e City ed ora, secondo i colleghi di Diario Gol, anche dal Barcellona. Lionel Messi avrebbe indicato l’attaccante francese classe 1991 come suo erede negli anni a venire. E il club catalano sembrerebbe pronto a seguire le indicazioni del suo capitano, che potrebbe dare il via ad una vera e propria asta di mercato per il calciatore.